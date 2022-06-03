«Мэверикс» не беспокоятся о том, что «Никс» наймут отца Джейлена Брансона в качестве тренера

Вчера стало известно, что отец защитника Джейлена Брансона, Рик Брансон, станет ассистентом главного тренера . Стороны подпишут контракт в ближайшие дни.

Однако, как сообщает инсайдер Марк Стейн, назначение не вызвало серьезных опасений у руководства «Далласа». Известно, что Тибодо хотел видеть Рика Брансона в своем штабе с того момента, как возглавил «Никс» в 2020 году.

В «Мэверикс» уверены, что назначение не поможет «Никс» переманить в свою команду этим летом, когда он станет свободным агентом.

Драфт НБА-2015: провал «Нового Данкана», освистанный единорог и ярость Бобби Портиса