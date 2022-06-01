Инсайдер: «Джейлен Брансон останется в «Далласе»

По словам инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, «Далласу» удастся сохранить защитника в составе на следующий сезон.

«Тем временем среди сотрудников лиги растет ощущение, что Джейлен Брансон останется в «Далласе» после выхода команды в финал Западной конференции.

Владелец клуба подтвердил Марку Стейну уверенность в том, что команда сохранит Брансона. «Даллас» действительно может предложить ему дополнительный пятый год и, следовательно, больше денег, чем любая другая команда, особенно «Нью-Йорк».

Поскольку следующая зарплата Брансона, как ожидается, превысит 20 миллионов долларов в год, возможно, недавнее продление контракта на пять лет и 125 миллионов долларов станет хорошим ориентиром для того, чтобы Брансон остался в Далласе», – сказал Фишер.

Мешают ли щечки Пончичу? В 23 года лидер «Далласа» – самый опасный игрок плей-офф НБА-2022