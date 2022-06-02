«Никс» наняли отца Джейлена Брансона в качестве ассистента главного тренера

Отец защитника , Рик Брансон, станет ассистентом главного тренера , сообщает SNY. Стороны подпишут контракт в ближайшие дни.

Рик Брансон, проведший девять сезон в НБА в качестве игрока, ранее уже ассистировал Тибодо в «Чикаго» и «Миннесоте». 49-летний специалист займет место на скамейке «Никс», которое освободилось после ухода Кенни Пейна на пост главного тренера Университета Луисвилль.

Джейлен Брансон этим летом станет свободным агентом, и «Нью-Йорк» намерен побороться за защитника. Владелец «Далласа» Марк Кьюбан уверен, что клубу удастся сохранить Брансона.

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