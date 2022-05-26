Леброн Джеймс и фронт-офис «Лейкерс» расходятся во мнениях относительно главного тренера

Руководители «Лейкерс» и суперзвезда команды расходятся во мнениях относительно того, кого они хотят назначить новым главным тренером.

«Похоже, что большая часть фронт-офиса «Лейкерс» сосредоточилась на Дарвине Хэме. Бывшие главные тренеры («Портленд») и Кенни Эткинсон («Бруклин») также находятся в числе кандидатов. Хэм некоторое время был ассистентом в «Лейкерс», и, согласно источникам в лиге, он является фаворитом и Курта Рэмбиса, ответственных за принятие решений в «Лейкерс», – пишет инсайдер Heavy.com Шон Девени.

«Я думаю, что им нужен молодой тренер, из которого они смогут лепить. Я ни в коем случае не считаю Дарвина тряпкой. Я думаю, что им нужен парень, которого они смогут направить в том направлении, в котором они хотят двигаться, а именно в сторону более традиционного баскетбола и использования Расселла Уэстбрука определенным образом.

Что касается слухов о , похоже, что игроки и, возможно, генеральный менеджер тоже предпочли бы видеть опытного тренера, способного выиграть здесь и сейчас. Если бы Леброн мог выбирать, то он наверняка выбрал бы Дока», – сказал функционер одного из клубов Западной конференции.

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