Эл Хорфорд: «Лейкерс» очень повезло с Дарвином Хэмом»

Бигмен «Селтикс» Эл Хорфорд считает, что «Лейкерс» приняли правильное решение, когда выбрали ассистента «Бакс» Дарвина Хэма на должность главного тренера.
«Дарвин действительно так хорош, как все думают, он очень целеустремленный. Победы – это все, что его интересует, он настоящий боец.
«Лейкерс» очень повезло с Дарвином Хэмом. Один из тех парней, которых вы хотите видеть у себя», – сказал Хорфорд.
Хорфорд знаком с Хэмом по совместной работе в «Атланте», где тот был ассистентом главного тренера.
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