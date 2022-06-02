Эл Хорфорд: «Лейкерс» очень повезло с Дарвином Хэмом»

Бигмен «Селтикс» считает, что приняли правильное решение, когда выбрали ассистента «Бакс» Дарвина Хэма на должность главного тренера.

«Дарвин действительно так хорош, как все думают, он очень целеустремленный. Победы – это все, что его интересует, он настоящий боец.

«Лейкерс» очень повезло с Дарвином Хэмом. Один из тех парней, которых вы хотите видеть у себя», – сказал Хорфорд.

Хорфорд знаком с Хэмом по совместной работе в «Атланте», где тот был ассистентом главного тренера.

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