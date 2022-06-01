Дрэймонд Грин: «Успех Дарвина Хэма дает надежду молодым парням из Сагино»

Форвард «Голден Стэйт» прокомментировал назначение Дарвина Хэма на пост главного тренера .

«Парень из Сагино стал главным тренером «Лейкерс»? Это прорыв, это большое достижение. Если ты родом из такого маленького города, ты цепляешься за это, потому что ты ищешь надежду.

Когда ты видишь, что тебе может предложить Сагино, в первую очередь ты теряешь надежду. Успех Дарвина Хэма дает молодым парням надежду.

Когда Ламар Вэлли попал в НФЛ, это дало мне надежду. Когда Джейсон Ричардсон попал в НБА, это дало мне надежду. Когда Дарвин Хэм выиграл чемпионат НБА с «Детройтом», это дало мне надежду, что я тоже могу этого добиться, потому что эти парни родом из того же города, что и я», – сказал Грин.

«Голден Стэйт» – в финале НБА спустя 3 года! В отличие от других великих команд, им не мешают плохие матчи лидеров