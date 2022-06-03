Джейсон Тейтум: «Перед 4-й четвертью говорили о том, что команда уже выходила из таких положений»

Лидер «Бостона» рассказал, за счет чего команде удалось отыграть двузначное отставание в четвертой четверти стартового матча финальной серии с (120:108, 1-0).

«Селтикс» выиграли четвертую четверть со счетом 40:16. «+24» – повторение рекорда финальных серий НБА по разнице за одну 12-минутку.

«В паузе перед четвертой четверти мы сошлись в следующем: «Наша команда уже бывала в таких ситуациях. Мы справлялись с этим, мы знаем, что надо делать, чтобы отыграться, как выйти из положения».

Мы понимали, что нам противостоит отличная команда. Понимали, что легко не будет. Но мы знали, что уже оказывались в подобных ситуациях и спасались. У нас было достаточно времени на это. Это был момент, когда важно было не опускать головы, а разбираться, как и что надо делать», – заявил Тейтум.

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