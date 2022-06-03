«Бостон» – первая команда в истории финалов НБА, выигравшая матч с двузначным преимуществом, уступая с двузначной разницей в начале 4-й четверти

«Бостон» – первая команда в истории НБА, которая выиграла матч финальной серии с двузначным преимуществом после того, как уступала с двузначной разницей в начале четвертой четверти, информирует ESPN Stats & Info.

В четверг «Бостон» выиграл у первый матч финальной серии плей-офф со счетом 120:108. После трех четвертей «Уорриорз» вели 92:80. «Селтикс» выиграли четвертую четверть со счетом 40:16.

Вероятность победы «Селтикс» опускалась до 4 процентов, когда к концу третьей четверти они проигрывали 15 очков.

В заключительной четверти «Бостон» совершил рывок 17:0. Это второй по продолжительности рывок в четвертой четверти матча финальной серии НБА за последние 50 лет. Рекорд принадлежит «Сперс», которые совершили рывок 19:0 в шестом матче финала 2003 года против «Нетс».

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