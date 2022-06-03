Стефен Карри: «Теперь мы должны отреагировать в воскресенье»

Разыгрывающий «Уорриорз» рассказал о настрое команды после поражения от «Селтикс» (108:120, 0-1) в первом матче финальной серии.

«Не совсем то, чего мы хотели. Но я верю в нас, верю в то, что мы способны преодолевать трудности. Мы достойно отвечали на вызовы на протяжении всего сезона, мы отвечали на поражения в этом плей-офф. Эта четвертая четверть стартового матча финала многому нас научит, мы сделаем выводы.

Мы знаем, что соперник силен, у них хорошая команда. У нас тоже. Теперь мы должны отреагировать в воскресенье», – заявил Карри.

Карри набрал 21 очко в первой четверти и установил рекорд по 3-очковым (6). Всего на его счету 34 очка, 5 подборов и 5 передач.

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