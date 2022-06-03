Клэй Томпсон: «Мы станем лучше во втором матче. Я стану лучше»

Защитник «Уорриорз» выразил уверенность в том, что команда достойно отреагирует на поражение в первом матче финальной серии от «Селтикс» (108:120, 0-1).

в последние годы начинал с поражений серии с «Оклахомой» в финале Запада 2016 года и финальное противостояние с «Торонто» в 2019-м. В обоих случаях калифорнийцы первенствовали во вторых матчах.

«Я помню те поражения в первых матчах и то, как мы оставляли это позади, забывали о них. Нет никакого смысла западать на эти неудачи, когда до следующей игры так мало времени. Помню, мы смотрели видео и понимали, как много вещей можем делать лучше. И потом применяли эти знания на практике.

Так что все довольно просто. И я знаю, что мы станем лучше во втором матче. Я стану лучше», – заявил Томпсон.

На счету Клэя 15 очков при 3 из 7 из-за дуги.

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