Пэйтон II, Игудала и Портер вернулись в строй к 1-му матчу финала

Игроки , и вошли в заявку команды на первый матч финальной серии против (108:120, 0-1).

Портер за 24 минуты набрал 12 очков, 4 подбора и 2 перехвата, Игудала записал на свой счет 7 очков и 3 передачи за 12 минут. Пэйтон не выходил на площадку по решению тренера.

Пэйтон II восстановился после перелома локтя, полученной во втором раунде нынешнего плей-офф против «Мемфиса».

Игудала испытывал проблемы с шеей, из-за которых пропустил несколько недель, включая все матчи плей-офф-2022.

Портер не сыграл в двух последних матчах финала Востока против «Далласа» (4-1) из-за травмы голеностопа.

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