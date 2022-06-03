Стив Керр: «Наши парни расстроены, но это всего один матч»

Главный тренер рассказал о настроении в команде после первого матча финальной серии плей-офф против «Бостона» (108:120, 0-1).

«Конечно, все сейчас расстроены. Первый матч важен, хочется выйти и взять его. И у нас были отличные шансы, мы имели 12 очков преимущества перед четвертой четвертью. Парни сейчас не в лучшем настроении, это ожидаемо. Но это серия до четырех побед.

Надо отдать должное «Бостону». Они заслужили победу. Соперник отлично сыграл в четвертой четверти.

Мы посмотрим видео, разберемся, что не так, где можно прибавить. Это всего один матч», – заявил Керр.

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