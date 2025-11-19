Яннис Адетокумбо пропустит 1-2 недели из-за травмы

Лидер «Милуоки» форвард Яннис Адетокумбо получил травму в игре против «Кливленда». Проведенное обследование выявило легкое растяжение паховых мышц с левой стороны, Адетокумбо пропустит 1-2 недели.

Форвард набирает 31,2 очка, 10,8 подбора, 6,8 передачи, 1 перехват и 1,2 блок-шота за 31,8 минуты в среднем в нынешнем чемпионате. «Милуоки» идет с результатом 8-7.