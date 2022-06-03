Стефен Карри набрал 21 очко в первой четверти матча с «Бостоном», установил рекорд по трехочковым (6)

Защитник выдал 21 очко в первой четверти первого матча финальной серии с «Селтикс». Он реализовал 6 из 8 трехочковых, 7 из 9 бросков с игры и отдал 2 передачи.

6 трехочковых в одной четверти матча финальной серии – новый рекорд . Самому Карри удавалось реализовать 5 трехочковых в финальных сериях трижды за карьеру. До него это делали только Рэй Аллен и Кенни Смит (по одному разу).

С 1993 года больше 21 очка за четверть в финалах НБА набирал только Майкл Джордан.

Во второй четверти Карри не набрал ни одного очка.