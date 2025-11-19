Стефон Касл получил растяжение мышц левого бедра и пропустит минимум 1-2 недели
Стефон Касл выбыл из состава «Сперс».
Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл выбыл из строя минимум на 1-2 недели. Лучший новичок прошлого сезона получил растяжение сгибателя левого бедра.
Касл набирает 17,2 очка, 5,8 подбора, 7,6 пеердачи и 1,7 перехвата за 32 минуты в среднем в этом чемпионате.
«Сперс» идут с результатом 10-4.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
