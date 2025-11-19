11

НБА оштрафовала «Кливленд» на 100 000 долларов за нарушение политики по участию игроков в матчах

НБА выписала «Кливленду» штраф за отдых звезд в матче с «Майами».

НБА выписала «Кливленду» штраф в размере 100 000 долларов за нарушение политики участия игроков в матчах.

Лига установила, что «Кавальерс» нарушили правила, когда 13 ноября в матче с «Майами» предоставили отдых Доновану Митчеллу и Эвану Мобли. Оба баскетболиста относятся к категории «звездных игроков» по регламенту, и НБА сочла, что клуб не представил достаточных оснований, чтобы оставить их вне заявки.

Несмотря на отсутствие двух ведущих игроков «Кливленд» одержали победу над «Хит» в той выездной игре со счетом 130:116.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница пресс-службы НБА в соцсети X
logoКливленд
logoДонован Митчелл
logoЭван Мобли
logoНБА
штрафы
