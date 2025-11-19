Дрю Холидэй пропустил второй матч из-за травмы икроножной мышцы

Разыгрывающий «Портленда » Дрю Холидэй не вышел на матч против «Санз». Защитник пропускает уже вторую игру из-за проблем с икроножной мышцей. Его состояние оценивается в ежедневном режиме.

Холидэй ярко проводит нынешний чемпионат, набирая 16,7 очка, 8,2 передачи, 5,3 подбора и 1,6 перехвата в среднем.

«Блэйзерс» на данный момент идут с результатом 6-7.