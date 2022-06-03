Джейсон Тейтум: «Вряд ли снова столько промахнусь, но если мы победим, то я не против»

Лидер «Бостона» реализовал лишь 3 из 17 с игры в первом матче финальной серии НБА против (120:108, 1-0).

Тейтум заявил, что при победном исходе низкий процент не является для него проблемой.

«Отлично себя чувствую. Мы ведем борьбу за титул. Все, что для меня имеет значение сейчас – добиться победы. И нам удалось это сделать.

Вряд ли снова столько промахнусь, но если мы при этом победим, то пусть так, я не против», – заявил Джейсон.

Тейтум отдал рекордные для дебютантов решающих серий лиги 13 результативных передач.

В активе форварда 12 очков и 5 подборов за 42 минуты на площадке.

Как же круто открыли финал НБА! Стеф Карри раскромсал рекорд по бодрому старту – «Бостон» ответил сказочным финишем

«Селтикс» преодолели заколдованный барьер, который не покорялся 2 года назад, 5 лет назад, 10. А что поменялось?