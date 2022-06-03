Кевин Дюрэнт: «Стивен Эй Смит, Скип и Шэннон изменили баскетбол к худшему»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что , в отличие от , изменил НБА к худшему, потому что после него игра стала более индивидуальной.

Звездный форвард отреагировал на слова журналиста в твиттере.

«Моя теория такова, что это ребята вроде Стивена Эй, Скипа и Шэннона изменили баскетбол к худшему. Игроки уровня Стефена и Майкла могут делать игру только лучше и продвигать ее вперед», – написал Кевин.

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