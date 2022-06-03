Кевин Дюрэнт: «Стивен Эй Смит, Скип и Шэннон изменили баскетбол к худшему»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что Майкл Джордан, в отличие от Стефена Карри, изменил НБА к худшему, потому что после него игра стала более индивидуальной.
Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт отреагировал на слова журналиста в твиттере.
«Моя теория такова, что это ребята вроде Стивена Эй, Скипа и Шэннона изменили баскетбол к худшему. Игроки уровня Стефена и Майкла могут делать игру только лучше и продвигать ее вперед», – написал Кевин.
Как же круто открыли финал НБА! Стеф Карри раскромсал рекорд по бодрому старту – «Бостон» ответил сказочным финишем
«Селтикс» преодолели заколдованный барьер, который не покорялся 2 года назад, 5 лет назад, 10. А что поменялось?