Стивен Эй Смит: «Майкл Джордан изменил баскетбол к худшему, а Стефен Карри – к лучшему»

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Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что Майкл Джордан, в отличие от Стефена Карри, изменил НБА к худшему, потому что после него игра стала более индивидуальной.

«Стеф Карри не виноват в том, что он умеет бросать. Он изменил баскетбол. Нет, он поднял игру на новый уровень.

Майкл Джордан, которого я люблю и считаю величайшим игроком в истории, как никто несет ответственность за то, что игра изменилась к худшему. Он был настолько феноменален, что НБА стала продвигать отдельного игрока, зритель стал тянуться к отдельному игроку, и игра стала немного более индивидуальной. Потому что люди хотели быть похожими на Майка. До Майка были Берд и Мэджик.

Я хочу сказать, что до Майкла Джордана в центре внимания была команда. После Джордана появились Кобе, Винс Картер и все остальные. Произошла индивидуализация спорта, в частности из-за денег, которые пришли вместе с этим», – сказал Смит.

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