Стивен Эй Смит: «Стеф Карри не лучше Дюрэнта, хватит заниматься ерундой»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит не считает, что разыгрывающий превзойдет форварда в списке величайших игроков, если станет чемпионом НБА в этом году.

Ранее Шэннон Шарп заявил, что Карри войдет в Топ-10 лучших баскетболистов за все время. высказал мнение, что разыгрывающий должен оказаться в Топ-4 в истории.

«Дюрэнт уже превзошел Стефа, если мы говорим об индивидуальных достижениях. Хватит заниматься ерундой. Это должно прекратиться прямо сейчас. Если Стеф Карри – лучший снайпер за все время, кто же тогда Кевин Дюрэнт? Его успехи не имеют значения? Рост Кевина – 6 футов и 11 дюймов, а размах рук – 7 футов и 6 дюймов. Карри не делает ничего такого, чего не мог бы сделать Дюрэнт», – заявил Эй Смит.

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