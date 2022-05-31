Стивен Эй Смит: «Стеф Карри не лучше Дюрэнта, хватит заниматься ерундой»

Теги Кендрик Перкинс Голден Стэйт Бруклин Кевин Дюрэнт Стефен Карри Стивен Эй Смит Шэннон Шарп Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит не считает, что разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри превзойдет форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта в списке величайших игроков, если станет чемпионом НБА в этом году.

Ранее Шэннон Шарп заявил, что Карри войдет в Топ-10 лучших баскетболистов за все время. Кендрик Перкинс высказал мнение, что разыгрывающий должен оказаться в Топ-4 в истории.

«Дюрэнт уже превзошел Стефа, если мы говорим об индивидуальных достижениях. Хватит заниматься ерундой. Это должно прекратиться прямо сейчас. Если Стеф Карри – лучший снайпер за все время, кто же тогда Кевин Дюрэнт? Его успехи не имеют значения? Рост Кевина – 6 футов и 11 дюймов, а размах рук – 7 футов и 6 дюймов. Карри не делает ничего такого, чего не мог бы сделать Дюрэнт», – заявил Эй Смит.

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