Шэннон Шарп: «Если Карри выиграет 4-й титул и награду MVP финала, то войдет в Топ-10 величайших игроков в истории»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп считает, что войдет в десятку величайших игроков в истории НБА, если завоюет четвертый титул чемпиона и станет MVP финальной серии.

«Это недостающая часть его резюме. Четыре чемпионских титула, два MVP, два титула самого результативного игрока и теперь MVP финала – это будет выдающееся резюме. Если ему удастся это завоевать, я не знаю, как можно будет не включить его в Топ-10.

Он станет одним из шести игроков, которые получили две награды MVP регулярного чемпионата, четыре титула и MVP финала, присоединившись к Джордану, Леброну, Мэджику и Данкану. При этом считается, что Джордан, Леброн , Мэджик и Данкан – Топ-4 игрока в истории. Карри встанет в один ряд с этими величайшими игроками», – заявил Шарп.

«Голден Стэйт» – в финале НБА спустя 3 года! В отличие от других великих команд, им не мешают плохие матчи лидеров