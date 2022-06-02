Джордан Мики исполнил мощный данк в быстром отрыве в 6-м матче финала

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Форвард «Зенита» Джордан Мики исполнил мощный данк в быстром отрыве во время 6-го матча финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА.

Эпизод произошел в конце третьей четверти встречи. Мики получил передачу от Билли Бэрона и вколотил сверху одной рукой, несмотря на сопротивление Юнаса Жеребко.

Матч закончился победой «Зенита» со счетом 82:63 (3-3). Решающая 7-я встреча состоится в воскресенье, 5 июня, в Москве.

Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо

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