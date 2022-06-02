Сергей Карасев: «Надо показать все свое мастерство, чтобы перенести серию обратно в Москву»

Форвард «Зенита» поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии лиги ВТБ с ЦСКА (2-3).

«Не зря мы выкладывались и отдавали силы в пятой игре. Задача все еще не решена. Сейчас перед своими болельщиками надо отблагодарить их за то, что идут с нами вместе весь сезон. Надо переступить через себя и показать все свое мастерство, чтобы перенести серию обратно в Москву.

Сейчас разобрали все детали, но после стольких игр именно мелочи будут все решать», – заявил Карасев.

Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо