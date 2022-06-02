Димитрис Итудис: «Зенит» превзошел нас в 5-м матче. Надо стать лучше на обеих половинах площадки»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о готовности команды к шестому матчу финальной серии лиги ВТБ с «Зенитом» (3-2).

«Готовимся серьезно, как всегда. Это финал, в нем встречаются две классные команды, которые хотели добраться до этой стадии. Знаем, что будет трудно, соперники провели лучше нас пятый матч, потому нужно улучшить кое-что на обеих половинах площадки, быть готовыми физически и психологически», – заявил Итудис.

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