Андрей Кириленко: «Хотел бы увидеть седьмую игру в финальной серии между ЦСКА и «Зенитом»

Теги ЦСКА Зенит РФБ Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко признался, что хотел бы увидеть семь матчей в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» (3-2).

«Мне нравится, как развивается серия, поэтому я бы хотел увидеть седьмую игру.

Конечно, мои симпатии на стороне ЦСКА, потому что я долгое время играл там, но в «Зените» есть другой фактор, который меня привлекает: там играет Фридзон, Моня, Карасев. Это питерская команда, не чужой мне город. Здесь у меня больше привязка к конкретным игрокам», – сказал Кириленко.

Шестой матч серии состоится сегодня в Санкт-Петербурге.

Самый результативный – Швед, лучший снайпер – Карасев, 70 пятерок «Зенита». Статистика финала Единой лиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные