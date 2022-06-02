Андрей Кириленко: «Хотел бы увидеть седьмую игру в финальной серии между ЦСКА и «Зенитом»

Президент РФБ Андрей Кириленко признался, что хотел бы увидеть семь матчей в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между московским и петербургским «Зенитом» (3-2).

«Мне нравится, как развивается серия, поэтому я бы хотел увидеть седьмую игру.

Конечно, мои симпатии на стороне ЦСКА, потому что я долгое время играл там, но в «Зените» есть другой фактор, который меня привлекает: там играет Фридзон, Моня, Карасев. Это питерская команда, не чужой мне город. Здесь у меня больше привязка к конкретным игрокам», – сказал Кириленко.

Шестой матч серии состоится сегодня в Санкт-Петербурге.

Самый результативный – Швед, лучший снайпер – Карасев, 70 пятерок «Зенита». Статистика финала Единой лиги