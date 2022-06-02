Джефф Ван Ганди и Эдриан Воджнаровски пропустят 1-й матч финальной серии из-за коронавируса

Комментатор ESPN Джефф Ван Ганди и инсайдер не смогут участвовать в трансляции первого матча финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и из-за положительных тестов на .

Ранее на карантин был также отправлен комментатор Майк Брин. Он пропустил 7-й матч финала Восточной конференции «Бостон» – «Майами» (100:96, 4-3). Его заменил Марк Джонс.

Ван Ганди и работали с Брином на протяжении всей серии.

У «Голден Стэйт» еще не было такого неудобного соперника, как «Бостон». Чего ждать от финала НБА?