Маркус Смарт: «Сравнение с Дрэймондом Грином – большая честь для меня»

Разыгрывающий отреагировал на слова главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, который назвал Смарта в теле защитника».

«Отличное сравнение.

Сравнение с игроком уровня Дрэймонда – это большая честь для меня. Он чемпион, превосходный лидер, превосходный защитник. Он хорош в своем деле. Мне нравится думать, что я такой же.

Я определенно учусь кое-чему у Дрэймонда, тому, как он руководит командой, руководит игрой», – сказал Смарт.

У «Голден Стэйт» еще не было такого неудобного соперника, как «Бостон». Чего ждать от финала НБА?