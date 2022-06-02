Маркус Смарт: «Сравнение с Дрэймондом Грином – большая честь для меня»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Стив Керр НБА плей-офф Дрэймонд Грин Маркус Смарт Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт отреагировал на слова главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, который назвал Смарта «Дрэймондом Грином в теле защитника».

«Отличное сравнение.

Сравнение с игроком уровня Дрэймонда – это большая честь для меня. Он чемпион, превосходный лидер, превосходный защитник. Он хорош в своем деле. Мне нравится думать, что я такой же.

Я определенно учусь кое-чему у Дрэймонда, тому, как он руководит командой, руководит игрой», – сказал Смарт.

У «Голден Стэйт» еще не было такого неудобного соперника, как «Бостон». Чего ждать от финала НБА?

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