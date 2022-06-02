Маркус Смарт: «Сравнение с Дрэймондом Грином – большая честь для меня»

Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт отреагировал на слова главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, который назвал Смарта «Дрэймондом Грином в теле защитника».
«Отличное сравнение.
Сравнение с игроком уровня Дрэймонда – это большая честь для меня. Он чемпион, превосходный лидер, превосходный защитник. Он хорош в своем деле. Мне нравится думать, что я такой же.
Я определенно учусь кое-чему у Дрэймонда, тому, как он руководит командой, руководит игрой», – сказал Смарт.
У «Голден Стэйт» еще не было такого неудобного соперника, как «Бостон». Чего ждать от финала НБА?