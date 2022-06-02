Дрэймонд Грин: «Маркус Смарт стал настоящим лидером»

Форвард «Голден Стэйт» накануне первого матча финальной серии плей-офф НБА против «Бостона» признался, что восхищается отношением защитника «Селтикс» к баскетболу.

«Это видно по тому, как он играет, учит парней, привлекает в себе внимание и объясняет комбинации во время совещаний на площадке. Все это видно.

В начале его карьеры были моменты, с которыми многие не справились бы. Он заработал плохую репутацию, говорили: «Это парень делает слишком много этого, слишком много того». Но он продолжал расти и в итоге стал настоящим лидером, и за этим было приятно наблюдать», – сказал Грин.

У «Голден Стэйт» еще не было такого неудобного соперника, как «Бостон». Чего ждать от финала НБА?