ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Тюмени

ПСБ открыл в Тюмени новый Центр уличного баскетбола, который стал шестым по счету в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — Детям».

«ПСБ – Детям» – социально значимая инициатива РФБ и Промсвязьбанка, направленная на развитие детско-юношеского спорта, которая предусматривает строительство по всей стране центров уличного баскетбола.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, президент РФБ Андрей Кириленко, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, глава Тюмени Руслан Кухарук, заслуженные мастера спорта, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 и .

«Сегодня «Первый Всероссийский Спортивный Проект «ПСБ-Детям» реализован в Тюмени – теперь мальчики и девочки смогут заниматься любимым видом спорта на качественной площадке и совершенно бесплатно. Мы видели горящие глаза юных спортсменов, которым не терпелось забросить первый мяч в корзину, и они это сделали, провели на площадке первые спортивные соревнования. Надеюсь, в будущем они будут представлять цвета нашего флага на всех международных соревнованиях», – заявил Рубен Бегунц.

«Наш совместный с ПСБ проект продолжает шагать по стране. Тюмень стала шестым городом, в котором построен самый современный Центр уличного баскетбола. Не сомневаюсь, что он не только даст сильный толчок развитию нашего вида спорта в этом регионе, но и еще более пополнит нашу огромную баскетбольную семью благодаря тем мальчишкам и девчонкам, которые впервые выйдут на баскетбольную площадку. Очень рад, что в Тюмени у подрастающего поколения появилась отличная возможность заниматься спортом, играть в баскетбол и в целом прекрасно проводить здесь свое время», – отметил Андрей Кириленко.

«Сегодня к внушительному перечню современных спортивных объектов города добавился уникальный Центр уличного баскетбола. Площадка построена в рамках социального партнерства с ПСБ и соответствует международным стандартам. Место превратилось в настоящий многофункциональный центр с силовыми тренажерами, беговой дорожкой и турниковым комплексом», – рассказал Руслан Кухарук.

Фото: официальный сайт РФБ.

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