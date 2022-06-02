Маркус Смарт – о состоянии голеностопа: «Радуюсь тому, что могу ходить»

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Разыгрывающий «Селтикс» Маркус Смарт рассказал о степени серьезности травмы правого голеностопа.

В седьмой встрече серии с «Майами» в финале конференции Смарт набрал 24 очка за 41 минуту.

«Повреждение довольно серьезное. Я радуюсь даже не тому, что все-таки выхожу на площадку, а что вообще могу ходить.

Испытываю боль, но моя мама всегда говорила, что если уж вышел играть, но никаких жалоб и оправданий», – заявил Смарт.

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