Боб Майерс: «Финансовая ситуация не помешает нам сохранить Джордана Пула»

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Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс прервал журналиста, который задавал ему вопрос о перегруженной платежной ведомости и ситуации с продлением контракта защитника Джордана Пула.

По словам Майерса, клуб твердо намерен сохранить проводящего лучший сезон в карьере Пула.

«К счастью, я работаю на группу владельцев под руководством Джо Лэйкоба, а эти люди готовы тратить ресурсы ради побед. И всякий раз, когда я спрашиваю Джо о составе команды о плане действий, то в ответ слышу, что нам нужны победы», – заявил Майерс.

Пул выступает на контракте новичка, в котором остается последний сезон-22/23. Среди экспертов лиги звучали мнения, что 22-летний игрок заслуживает максимальное соглашение.

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