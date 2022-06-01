Джо Лэйкоб – о финале против «Селтикс»: «Думаю, что мы победим. Думаю, что мы лучше»

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб уверен, что его команда победит в финальной серии плей-офф НБА, но это будет непросто.

«После выхода «Бостона» в финал я хочу победить еще больше, потому что любой поклонник НБА знает, что это отличный соперник. Это будет очень интересное противостояние. Я думаю, что будет очень тяжело.

Думаю, что мы победим. Думаю, что мы лучше. Верю в нашего тренера и верю в состав. Но не думаю, что будет легко. Это будет большая битва», – сказал Лэйкоб.

«Голден Стэйт» – в финале НБА спустя 3 года! В отличие от других великих команд, им не мешают плохие матчи лидеров