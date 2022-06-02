НБА представила подборку лучших моментов «Голден Стэйт» в сезоне-21/22.
В видео в числе прочих эпизодов вошли памятный 3-очковый Стефена Карри, который вывел его на 1-е место в списке снайперов НБА всех времен, возвращение Клэя Томпсона после двух серьезных травм, а также данк Эндрю Уиггинса через Луку Дончича.
2 июня «Уорриорз» примут «Селтикс» в первом матче финальной серии.
У «Голден Стэйт» еще не было такого неудобного соперника, как «Бостон». Рассказываем, к чему надо быть готовым в финале НБА