НБА представила подборку лучших моментов «Голден Стэйт» в сезоне-21/22

Теги Голден Стэйт НБА видео Стефен Карри НБА плей-офф Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Эндрю Уиггинс Джордан Пул Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов «Голден Стэйт» в сезоне-21/22.

В видео в числе прочих эпизодов вошли памятный 3-очковый Стефена Карри, который вывел его на 1-е место в списке снайперов НБА всех времен, возвращение Клэя Томпсона после двух серьезных травм, а также данк Эндрю Уиггинса через Луку Дончича.

2 июня «Уорриорз» примут «Селтикс» в первом матче финальной серии.

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