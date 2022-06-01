Джо Лэйкоб: «Сейчас я готов убить «Селтикс»

Владелец Джо Лэйкоб, уроженец Нью-Бедфорда, штат Массачусетс, с любовью вспоминает четыре года, когда он был совладельцем «Селтикс» перед тем, как приобрести «Уорриорз» в 2010 году, но будет рад обыграть свой бывший клуб в финальной серии плей-офф.

сыграл важную роль в моей жизни, эти парни очень помогли мне. Мы дружим и по сей день, хотя и не слишком близко.

Сейчас я готов убить их, буду честен. Я очень агрессивно настроен, и уверен, что они тоже. На площадке будет настоящая битва, и между владельцами тоже будет небольшая битва. Мы готовы убить друг друга, мы хотим победить, обе команды. И это нормально», – сказал Лэйкоб.

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