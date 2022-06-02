Шансы «Бостона» на победу в финале НБА по расчетам ESPN – 86%

«Бостон» имеет высокие шансы на чемпионство в нынешнем сезоне, считают аналитики .

Согласно рейтингу BPI (Basketball Power Index), шансы «Селтикс» на победу в финальной серии против составляют 86,2%.

На пути к финалу «Бостон» обыграл одного из фаворитов нынешнего сезона «Бруклин» (4-0), действующего чемпиона «Милуоки» (4-3) и победителя Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата «Майами» (4-3).

Первый матч финальной серии против «Уорриорз» состоится в Сан-Франциско в четверг ночью.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики