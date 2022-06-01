7-й матч «Селтикс» – «Хит» на ESPN смотрели 9,9 миллиона зрителей

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Трансляцию седьмого матча финала Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами» (100:96, 4-3) на ESPN смотрели в среднем 9 875 000 человек.

Пиковое значение достигало 12 171 000 зрителей. Это рекордная аудитория для матчей финала конференции за последние четыре года.

Всего за семь матчей серии среднее количество зрителей составило 6 978 000 человек. Это на 40% больше, чем было в финале Восточной конференции прошлого сезона.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики

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