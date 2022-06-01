Амаре Стаудемайр: «Уорриорз нужен еще один титул, чтобы стать династией»

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 Бывший игрок НБА, ассистент «Бруклина» Амаре Стаудемайр заявил, что «Голден Стэйт» необходимо выиграть еще один титул чемпиона НБА, чтобы считаться династией.

«Они должны выиграть в этом году, чтобы стать династией. Насколько я понимаю, династия — это команда, выигравшая три титула подряд. Тогда она становится династией, верно?

Я думаю, значение династии был несколько изменено, потому что теперь есть «Уорриорз», которые выходили в финал шесть раз. Они побеждали там, но не три раза подряд, это сложно сделать. Каково определение династии – три чемпионства подряд или многократное участие в финале?» – сказал Стаудемайр.

«Уорриорз» достигли финала в шестой раз за последние восемь сезонов. В последний раз такое удавалось легендарным «Буллс» (1991-1998) Майкла Джордана.

Калифорнийцы становились чемпионами в 2015, 2017 и 2018 годах. В нынешнем финале они встретятся с «Бостоном».

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