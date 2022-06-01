Женская НБА. «Атланта» примет «Миннесоту», «Нью-Йорк» встретится с «Индианой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.
«Атланта» примет «Миннесоту», «Нью-Йорк» встретится с «Индианой».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Миннесота
2 июня. 02.00
Нью-Йорк – Индиана
2 июня. 02.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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