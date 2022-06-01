Женская НБА. «Атланта» примет «Миннесоту», «Нью-Йорк» встретится с «Индианой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.

«Атланта» примет «Миннесоту», встретится с «Индианой».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

–

2 июня. 02.00

Нью-Йорк –

2 июня. 02.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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