Лиз Кэмбедж: «Я не произносила расистские оскорбления в адрес нигерийской команды»

Центровая Лиз Кэмбедж отреагировала на сообщение австралийского издания о том, что она оскорбила на расовой почве женскую сборную Нигерии во время товарищеского матча в прошлом году в Лас-Вегасе.

«Инцидент, который произошел во время предолимпийского товарищеского матча со сборной Нигерии, был урегулирован в частном порядке почти год назад.

Я очень огорчена и обижена обвинениями, которые прозвучали в австралийских СМИ. Описание того, что произошло, является неточным и вводит в заблуждение. Я не произносила расистские оскорбления в адрес нигерийской команды, о которых все говорят.

После того, как я неумышленно сфолила на нигерийской баскетболистке, я подверглась физическому нападению со стороны этой баскетболистки возле моей скамейки запасных. Меня ударили по лицу и повалили на землю, но я ушла. Перед матчем я просила разрешение не играть, потому что волновалась за свое психическое и физическое здоровье, о проблемах с которым я заявляла публично.

Там не было профессиональных судей, которые могли бы обеспечить безопасность обеих команд во время того товарищеского матча, который проходил в очень жесткой манере.

Я не оправдываю свои действия, но считаю, что необходимо поделиться полной картиной событий, которые привели к такому результату. Я полностью отвечаю за свое участие в произошедшем и искренне прошу прощение у сборной Нигерии», – написала Кэмбедж на своей странице в Instagram.

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