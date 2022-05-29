Кайри Ирвинг: «Призываю Белый Дом вернуть Бриттни Грайнер домой»

Разыгрывающий выступил с заявлением в поддержку Бриттни Грайнер, которая была задержана в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков.

находится под незаконным арестом в России с 17 февраля 2022 года. Я призываю Белый Дом немедленно сделать приоритетом безопасное возвращение Бриттни домой!», — написал Ирвинг в твиттере.

В данный момент арест Грайнер продлен до 18 июня. В начале мая Государственный департамент США установил, что баскетболистка была неправомерно задержана в России.

Бриттни является игроком екатеринбургского УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в .

Также баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

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