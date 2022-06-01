У «Зенита» – 70 различных пятерок в финальной серии Лиги ВТБ

«Зенит» задействовал большое количество игровых сочетаний в рамках финальной серии лиги ВТБ против ЦСКА (2-3).

За пять матчей решающего противостояния санкт-петербуржцы успели сыграть 70 различными пятерками. У ЦСКА было 45 вариаций состава на площадке.

Лишь два баскетболиста сине-бело-голубых проводят в среднем более 30 минут в игре – Джордан Лойд (31,1 минуты) и Джордан Мики (30,2 минуты).

Самая эффективная пятерка «Зенита» – Лойд-Фридзон-Пойтресс-Зубков-Карасев – сыграла вместе 9,3 минуты и имеет результат «+13» по показателю плюс-минус. Такой состав набрал 22 очка на 16 владений.

Самая эффективная пятерка ЦСКА в финале – Швед-Уэйр-Антонов-Клайберн-Миллутинов – за 24,5 минуты в сумме набрала 72 очка за 49 владений и имеет показатель плюс-минус «+23».

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