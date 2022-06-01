Алексей Швед установил личный рекорд результативности в ЦСКА, набрав 32 очка в 5-м матче с «Зенитом»

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Защитник ЦСКА Алексей Швед провел свой самый результативный матч за армейцев, набрав 32 очка в пятом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Зенита» (95:97, 3-2).

33-летний игрок реализовал 9 из 20 с игры, 6 из 14 из-за дуги, 8 из 8 с линии штрафных, а также сделал 8 передач и 4 подбора.

Швед – самый результативный игрок финальной серии. В среднем за встречу он набирает 17,6 очка.

Шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 2 июня.

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