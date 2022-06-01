Сергей Карасев реализовал 60% 3-очковых в финальной серии Лиги ВТБ

Форвард «Зенита» Сергей Карасев показывает высокую эффективность бросков в финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА (2-3).
Карасев является лидером команды по средней результативности за игру – 15,4 очка. За пять матчей он реализовал 17 трехочковых (60%) – лучший показатель среди всех игроков серии.
В финальных матчах против ЦСКА баскетболист совершает 5,6 трехочковых за матч с реализацией 60,7%.
Шестая встреча команд состоится в четверг в Санкт-Петербурге.
Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо