Сергей Карасев реализовал 60% 3-очковых в финальной серии Лиги ВТБ

Форвард «Зенита» показывает высокую эффективность бросков в финальной серии лиги ВТБ против ЦСКА (2-3).

Карасев является лидером команды по средней результативности за игру – 15,4 очка. За пять матчей он реализовал 17 трехочковых (60%) – лучший показатель среди всех игроков серии.

В финальных матчах против ЦСКА баскетболист совершает 5,6 трехочковых за матч с реализацией 60,7%.

Шестая встреча команд состоится в четверг в Санкт-Петербурге.

Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо