Сергей Карасев реализовал 60% 3-очковых в финальной серии Лиги ВТБ

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Карасев показывает высокую эффективность бросков в финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА (2-3).

Карасев является лидером команды по средней результативности за игру – 15,4 очка. За пять матчей он реализовал 17 трехочковых (60%) – лучший показатель среди всех игроков серии.

В финальных матчах против ЦСКА баскетболист совершает 5,6 трехочковых за матч с реализацией 60,7%.

Шестая встреча команд состоится в четверг в Санкт-Петербурге.

Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо

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