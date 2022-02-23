Дрэймонд Грин: «Дюрэнт на тренировке выполняет каждое движение с игровой скоростью»

Форвард рассказал о самой невероятной особенности его бывшего одноклубника ( ).

«У Кевина есть одна особенность, и это самое безумное, что я видел у какого-либо баскетболиста. Все тренеры любят повторять старое избитое высказывание, что каждое движение на тренировке нужно выполнять с игровой скоростью. Лично мне кажется, что это одно из самых банальных высказываний, которое можно было придумать.

Но не для Кевина. Он буквальное каждое движение на площадке выполняет с игровой скоростью. Независимо от того, вышел ли он только что и разогревается или уже полтора часа тренируется.

И это самое невероятное в мире, потому что никто больше так не делает», – сказал Грин.

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