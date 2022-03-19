Дрэймонд Грин – о штрафе Кевину Дюрэнту: «Когда-нибудь они запретят болельщикам разговаривать с нами, как с детьми»

Форвард поддержал игрока , который получил штраф за мат в адрес болельщика.

«Настаивай на своем, Кевин. Когда-нибудь они запретят болельщикам разговаривать с нами, как с детьми», — написал Грин в своем инстаграме.

Дюрэнт был оштрафован на 25 000 долларов за эпизод в концовке матча «Нетс» против «Мэверикс» (111:113) в Барклайс-центре. Форвард велел заткнуться одному из болельщиков, который обратился к игроку.

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