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    Дрэймонд Грин – о штрафе Кевину Дюрэнту: «Когда-нибудь они запретят болельщикам разговаривать с нами, как с детьми»

    Теги Голден Стэйт Бруклин НБА болельщики Кевин Дюрэнт Дрэймонд Грин Баскетбол

    Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин поддержал игрока «Бруклина» Кевина Дюрэнта, который получил штраф за мат в адрес болельщика.

    «Настаивай на своем, Кевин. Когда-нибудь они запретят болельщикам разговаривать с нами, как с детьми», — написал Грин в своем инстаграме.

    Дюрэнт был оштрафован на 25 000 долларов за эпизод в концовке матча «Нетс» против «Мэверикс» (111:113) в Барклайс-центре. Форвард велел заткнуться одному из болельщиков, который обратился к игроку.

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