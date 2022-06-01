Дрэймонд Грин – о победе «Бостона» над «Майами»: «Я не делал прогноз. Я просто немного разбираюсь в баскетболе»

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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин объяснил, как он предсказал победу «Бостона» над «Майами» в финале Восточной конференции (4-3).

«Это не было прогнозом. Я просто немного разбираюсь в баскетболе. Если вы разбираетесь в баскетболе и видите две команды, вы можете сказать, кто лучше. Я просто подумал, что «Бостон» лучше.

Это не было прогнозом или неуважением к кому-либо. Я считал, что «Бостон» был лучше, и я не ошибся», – сказал Грин.

После выхода «Уорриорз» в финал лиги Грин заявил, что соперником его команды будет «Бостон». На тот момент «Селтикс» вели в серии с «Хит» – 3-2.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики

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