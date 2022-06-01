Дрэймонд Грин – о непопадании в первую сборную по игре в защите: «Это неуважение»

Форвард «Голден Стэйт» считает, что в этом сезоне заслуживал попадания в первую символическую сборную по игре в защите, а не во вторую.

«На мой взгляд, это неуважение.

Глядя на первую сборную, я не уверен, что смогу назвать пятерых парней, которые провели этот сезон лучше, чем я, с точки зрения защиты.

Насколько я знаю, нет никаких требований по количеству проведенных матчей, чтобы за тебя могли голосовать. Если требования все же есть, то я буду выглядеть идиотом, сидя здесь и говоря об этом», – сказал Грин.

В первую символическую сборную сезона НБА-2021/22 по игре в защите вошли: Маркус Смарт, Микэл Бриджес, Руди Гобер, Яннис Адетокумбо и Джарен Джексон.

«Голден Стэйт» – в финале НБА спустя 3 года! В отличие от других великих команд, им не мешают плохие матчи лидеров