Чарльз Баркли: «Леброн должен был попасть во вторую символическую сборную, Дюрэнт – в третью»

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что Леброн Джеймс («Лейкерс») должен был попасть во вторую символическую сборную сезона-2021/22, а Кевин Дюрэнт («Бруклин») – в третью.
«Единственный вопрос, которой у меня возник – сколько матчей сыграл Кевин Дюрэнт, и сколько сыграл Леброн? Потому что я знаю, что Дюрэнт пропустил большую часть сезона из-за травмы колена.
Я думаю, что Леброн в этом сезоне играл на более высоком уровне, чем Дюрэнт. Это единственное, что я бы поменял в символических сборных», – сказал Баркли.
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