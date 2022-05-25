Чарльз Баркли: «Леброн должен был попасть во вторую символическую сборную, Дюрэнт – в третью»

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что ( ) должен был попасть во вторую символическую сборную сезона-2021/22, а ( ) – в третью.

«Единственный вопрос, которой у меня возник – сколько матчей сыграл Кевин Дюрэнт, и сколько сыграл Леброн? Потому что я знаю, что Дюрэнт пропустил большую часть сезона из-за травмы колена.

Я думаю, что Леброн в этом сезоне играл на более высоком уровне, чем Дюрэнт. Это единственное, что я бы поменял в символических сборных», – сказал Баркли.

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?