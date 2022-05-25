Джейлен Брансон: «Мой отец даже не был игроком, если сравнивать со мной»

Защитник пошутил в ответ на вопрос телеведущего «Inside the NBA» , превзошел ли он своего отца.

«Мой отец даже не был игроком, если сравнивать со мной», – сказал Брансон.

Отец Джейлена, Рик Брансон, выступал в НБА с 1997 по 2006 год, а также работал ассистентом главного тренера в нескольких командах лиги. Его показатели за карьеру – 3,2 очка, 2,6 передачи и 1,3 подбора в среднем за матч.

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